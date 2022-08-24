英格蘭聯賽盃第二圈　保頓1:4阿士東維拉

【有線新聞】英格蘭聯賽盃第二圈，阿士東維拉作客，4比1淘汰英甲的保頓。

紅衫的阿士東維拉在英超開季表現一般，踢了三場一勝兩負，來到盃賽也要踢逆境波，24分鐘要先落後，主帥謝拉特都要想想辦法。

杜格拉斯路爾斯遲遲未能解圍，被保頓的阿科利恩踢走皮球，最終由迪安查理斯完成任務，為主隊先開紀錄。

杜格拉斯路爾斯36分鐘將功補過，處理角球，直彎遠柱入網，維拉半場扳平1比1。

換邊後丹尼京斯博得12碼，推入禁區被保頓門將祖爾迪臣踢跌。自己博回來自己射，維拉63分鐘反超前。

這位英格蘭前鋒3分鐘後還有助攻，迪尼窄位射近柱入網，維拉擴大兩球優勢。

全場18次攻門13次中目標，貝安迪亞左路起腳，過不到祖爾迪臣。

踢到87分鐘，他們都能夠攻入第4球，入球的是拜利，推入禁區幾下插花後，擺大位射遠柱入網。

即使之後麥堅突破越位，未能再攻破祖爾迪臣的十指關，維拉仍然大勝4比1，晉級第三圈。

另一支英超球隊，藍衫的愛華頓同樣在次圈過關，作客英甲的費列活特，28分鐘迪馬拉格雷，為球隊打開缺口，接應隊友斜線，熨遠柱入網。

上半場尾段靠門將比高域，力保不失，擋走施安希斯勁射。

換邊後，愛華頓積極找機會擴大比數，但尼敦柏達臣，過不到主隊門將，結果維持1比0完場，晉身下一圈。