本月首破7千確診、增14人死　張竹君：BA.5個案約佔四成、數字升逾一萬非不可能

【有線新聞】本港新增7,884宗新型肺炎確診，7,677宗屬本地個案，確診數字是自3月底以來再創單日新高，多14名患者死亡。衞生防護中心說如果情況持續，單日過萬宗不是沒可能，不排除要收緊社交距離措施。

確診總數由6,000多跳升至7,800百多宗，衞生防護中心預計會繼續增加，預計不到何時會到頂峰。衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「以現時速度來說，其實超過一萬宗個案不是沒可能。我們見到在外國情況，如果是Omicron BA.5變種病毒上升時可達百分之六十以上，現在確診比例只百分之四十左右，加上傳染性較快，可能上升速度會更快。」

張竹君說一旦確診個案超出醫療系統負荷，不排除政府會再收緊社交距離措施，提醒市民這段時間忍一忍，盡量減少聚會。張竹君：「當然是希望大家盡量不要參加，我知道市民現在可能有點抗疫疲勞。是否我說了不參加你們便不參加？所以如果萬一真的參加，便要注意這些東西（防疫措施）。」

群組個案方面，東區醫院內科女病房懷疑有傳播，先後有6名病人、4名醫護染疫病房要停收新症。公立醫院亦出現婚宴群組，來自多間公立醫院的6名醫生上周六出席同一婚宴後確診。另外有14名患者死亡介乎45至97歲，其中5人沒接種疫苗，亦有5人的死因與新型肺炎沒直接關係。」