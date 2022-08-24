MIRROR演唱會｜鋼索承受力較一般少兩成　工作小組：暫未確定有否涉人為失誤

【有線新聞】MIRROR紅館演唱會意外，政府發現鋼索比市面同類型的承受力少了20%，控制螢幕上落的裝置設計令鋼索長期受壓、有金屬疲勞，加上螢光幕比預計重，令鋼索斷裂。小組說未能肯定是否涉及人為失誤，預計下個月完成調查。

意外至今近一個月，政府工作小組說通常鋼索拉緊、放鬆幾百萬次才會出現金屬疲勞，但今次有幾個問題加在一起，令鋼索短時間斷裂。

鋼索中間是一條棉芯，外圍有六股繩，每股由19條直徑5毫米鋼絲組成，政府以未用過的鋼索做拉力測試，發現比市面同類型的承受力少20%。

螢幕由兩條鋼索懸掛，連接天花板的絞盤，控制螢幕上落。絞盤表面有坑紋，為了令鋼索可以順坑紋繞，會有一個護繩器，專家說護繩器太貼近絞盤，工作小組專家顧問林超雄：「鋼纜每次經過護繩器時便會被壓傷，壓小它的直徑，我們亦發覺護繩器不能自由轉動。即是怎樣呢？當鋼纜拉過護繩器，鋼纜表面其實在磨損，鋼纜要動便要抵抗壓著它的力，當鋼絲經過壓下去、壓傷了它，好像萬字夾屈曲時，有一個索繩變形，是傷了它抗金屬疲勞的能力。」

其中一邊的鋼索經過兩個滑輪便到絞盤，另一邊要經過三個滑輪，這些滑輪均壓傷鋼索，再加上螢幕實際上比預計重很多，當螢幕正上升，鋼索首先斷裂。另一邊連接螢幕的吊環螺絲，懷疑有剪切力令它斷裂，但剪切力如何得來未知。

鋼索斷裂加上吊環螺絲損毀，螢幕便掉在地上，康文署助理署長李子俊：「如何定義人為失誤，在任何一個系統上，可能都會有東西出問題，很難很簡單以人為失誤判斷。刑責那些，不同部門都在做不同工作，我不想在這裏說太多，影響對方調查。」

鋼索是新的，還是用了一段時間，演唱會承辦商是否買了次貨，政府工作小組說現階段未能判斷，預計下月完成調查。

主辦機構Makerville說，政府工作小組已收到他們轉交的資料，包括總承辦商提交的數據，而在事故後有立刻聘請獨立工程師等專家配合調查、未能進一步評論。