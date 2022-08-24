泰國憲法法院頒令巴育暫停總理職務

【有線新聞】泰國憲法法院頒令 暫停總理巴育職務，直至任期釋憲案有裁決。巴育指尊重法院決定，停職不會影響政府工作， 副總理巴威出任看守總理。

示威者在曼谷 由民主紀念碑遊行至總理府外抗議，要求總理巴育下台。

泰國憲法法院九名法官，周三一致同意受理反對派議員就巴育任期提出的釋憲案，並以5比4，一票之差，下令即時暫停巴育職務，直至任期釋憲案有裁決，預計需要數星期。巴育可於15天內作出回應。

政府發言人指巴育尊重法院決定， 不會影響政府工作，呼籲人民尊重和勿批評，以免造成進一步分歧。

憲法列明總理任期不得超過8年，呈請方指按照巴育於2014年發動政變起計，總理任期至周三屆滿。當年5月，時任陸軍總司令巴育，推翻民選的英祿政府，同年8月24日根據臨時憲法就任總理。

有民調顯示，希望巴育本月下台的民意逾六成，反對派「前進黨」指有關法律並不複雜，呼籲盡快裁決。

但巴育支持者指，現行憲法在2017年4月頒布，應由當時開始計算，更有人主張，由2019年大選當選民選總理開始計算任期，巴育或可執政至2027年。

77歲副總理巴威出任看守總理，其間巴育繼續履行防長職務。