院舍員工核酸隔日一檢　孫玉菡稱盼更好保護院友　業界批難執行「不貼地」

【有線新聞】院舍員工下周三起須隔日做一次核酸檢測，勞工及福利局局長孫玉菡說措施是考慮到近期疫情發展，希望為院友提供更好的保護，有業界說執行有難度，批評隔日一檢「不貼地」。

現時院舍員工須每周做一次核酸檢測，不過下周三起要加密至隔日一次。政府說是考慮到近期疫情發展，希望為院友提供更好的保護，孫玉菡：「兩星期內有四成的員工感染個案，都是通過核酸檢測找出來，即是證明有效，例如一個院舍有數個院友、職員受感染，會令整個院舍很多院友要檢疫，例如最嚴重的個案是，100名院友因此要檢疫，所以對於檢疫設施（有）壓力。」他說員工可選擇到社區中心做檢測，或自行留樣本讓檢測商上門收集，相信有足夠人手應付，措施會持續多久要視乎疫情變化。

有業界說措施令行政工作大增，人手不足下實際執行有難度，安老事務委員會委員李輝：「你隔日一檢，業界真的覺得不貼地，現時做這麼頻密的（檢測），免疫屏障是否仍不夠高呢？接種率已經這麼高，感染的人已經這麼多，自動免疫屏障已較第五波初期高，這時才採取這個做法，整個業界都是有點嘩然。」她說相關部門周三曾與業界開會，會上透露新安排或暫時維持一個月，但未有具體執行細節。