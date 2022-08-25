馬鞍襲港｜早上「落波」　港鐵站、過海巴站人流增　市民：早已預備上班

【有線新聞】天文台早上9時許改發三號風球，市民陸續上班，港鐵及巴士公司加開班次疏導乘客。

馬鞍匆匆來、匆匆去，未有為打工仔帶來假期，港鐵大圍站早上9時過後出現趕上班的人潮，個別到站的東鐵綫列車站滿人，職員不斷呼籲乘客要行入一點，不過由於班次比平時繁忙時間更密，月台未算太擠迫。

朱女士：「都不是很狼狽，本身當局都沒有說會長時間掛風球，自己都會預備跟平時差不多時間起床，先等一等，看看何時取消八號信號，準備好便上班。」

黎先生：「都已準備好，他有提早通知的。無論如何也要上班，我想都是按科學為標準會較合理。」

羅先生：「這個時間其實有點尷尬，好像上班不久便到午飯時間，不上不下。剛睡醒見到早上9時至11時（改發），會有時間差，但很快就改口指即將取消八號信號，便要匆忙出門。」

相隔3個站的紅磡，往港島方向的過海巴士站就一度出現等車人龍，經銅鑼灣的巴士滿座離開。

陳先生：「可能今次風暴較小，出門時也可以，沒有大風雨阻擋、塌樹等。我自己未見到有甚麼問題。」

蘇先生：「我想著下午才上班，怎料上午已取消八號信號。無所謂了，何時取消八號信號也是要上班的。」新巴城巴及九巴龍運大部分路線，在改發3號風球後陸續恢復服務。