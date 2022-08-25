馬鞍襲港｜八號波被指「冇料到」　碼頭有人風浪下晨泳　大澳水漲浸行人橋

【有線新聞】八號風球期間，杏花邨風力增強，但沒有落大雨，大澳河道水漲出現輕微水浸。

杏花邨浪花一朵朵，一米高，大大朵，海面有白頭浪，有人依然來晨運。這位功力深厚，打風都吹不倒。大部分時間都無下雨，只是較為大霧，不過能見度不俗，可以看到對面將軍澳的建築物。

有小朋友在八號風球下追風，Winky：「今次風球很厲害。（很厲害，跟之前相比呢？）這個比較厲害，浪花飛上來。」

閆先生：「（不怕危險嗎？）那麼細的浪怎會有危險，放暑假打風真是慘，原本我今天踏單車去大埔。（有否打亂你計劃？）有，非常亂 。」

打風沒有打亂他們的計劃，有甚麼風浪未見過，不過游到那麼出，不建議。落水的泳客說，會一如以往游半小時，不會因為八號風球提早上水，不過會小心水面有沒有雜物飄過，鍾先生：「我們平時九號風球也下水，沒事，風平浪靜，沒甚麼難度，很適合游水，很舒服。」黃先生：「打風前較現在更厲害，現在打風，這風好像『冇料到』，你看他，游到這樣遠。」

水浸黑點大澳就受影響，不時下雨，大澳涌行人橋河道水位去到行人橋落橋位，海水高度上漲至海圖基準面2.9米，跟天文台預測的差不多。入內街前有一米高擋水板，民安隊搬了一條臨時樓梯讓居民出入，不過樓梯前輕微水浸至腳掌。行人橋旁邊平時上落船的這條樓梯浸了超過一半，船要靠岸可能都有些難度。

開士多的溫生「前舗後居」，一打完風馬上重開，溫生：「沒甚麼事，很好，沒甚麼風，整晚也沒有，間中有風聲一會兒便沒事，較以前爭很遠，這裏不是很當風。」

這間海味舖一早晾高貨物，打開門，安心了，黃小姐：「不是那麼大風，知道打完風了沒水漲，現在要搬貨回原位。」民安隊八號風球除下後也到處巡邏，協助有需要的居民。