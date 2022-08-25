烏克蘭獨立日　基輔指俄軍襲東部城鎮、至少22死　英美再施軍援

【有線新聞】俄烏戰事爆發六個月，亦是烏克蘭獨立日紀念，基輔政府指責俄軍襲擊東部一個城鎮的火車站和民居，最少22人死亡。美國和英國分別宣布再向烏克蘭提供軍事援助。

襲擊後多節火車車廂嚴重焚毀，烏克蘭總統澤連斯基以視像方式出席聯合國安理會會議，指控俄羅斯以火箭攻擊東部城鎮恰普利涅火車站，造成多人死傷，當地民房亦遇襲，一名11歲小童死亡。

澤連斯基再次批評俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪行，並導致全球糧食和能源危機，他強調無炮彈能消滅自由，烏克蘭的獨立永遠不會終結。

聯合國50多個成員國發表聯合聲明，強烈譴責俄羅斯持續入侵烏克蘭，要求俄方立即全面撤離。

尚有不夠兩星期便卸任英國首相的約翰遜趁周三烏克蘭獨立日到訪基輔，是他半年來第三次到訪，約翰遜指英國將繼續與烏克蘭並肩，相信烏克蘭能打勝仗，並再向基輔政府提供5,400萬英鎊軍援，包括2,000架無人機以及彈藥等，讓烏克蘭軍方可更精準地追蹤俄羅斯軍隊目標。

美國亦宣布向烏克蘭再額外提供價值30億美元的軍事援助，是半年來規模最大的一次援助，俄烏戰事爆發以來美國合共承諾提供135億美元援助。但新一批支援可能需時多個月甚至一兩年才能送抵當地，白宮指這批援助的目的是協助烏克蘭中長期防衛，而不是應對近日戰事。