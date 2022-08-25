單日破八千確診、增9人死　當局憂數字或破萬　強調不希望收緊社交距離措施

【有線新聞】本港新增8579宗新型肺炎確診，創近5個月以來新高，衞生防護中心憂慮疫情轉趨嚴峻，估計單日數字可能會突破一萬宗，但強調不希望一刀切收緊社交距離措施。

8,579宗確診當中，有8,282宗是本地感染，單日總數是3月27日以來再重上8千宗，衞生防護中心預料，可能很快便會破萬宗確診，對醫療系統造成非常大負擔。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「情況令我們憂慮，顯示社區內的傳播鏈，或傳播的速度加快上升。我們不希望一刀切，推出一些較激進的社交距離措施，但由於疫情現在開始升溫，我們希望盡量減少社區傳播鏈，建議市民緊記自己做好防禦措施。」

多9間院舍有爆發，其中九龍城環球護老院2名護理員及4名院友確診，31名院友送去亞博檢疫；大坑佛教李嘉誠護理安老院，早前有4名院友及1名員工確診，數十名院友及員工檢疫後，該院舍至今發現41宗個案。

公立醫院超過2,200人留醫，私家醫院騰出364張病床，接收了178名公院轉介的新型肺炎病人，有一半病床未用到。醫管局總行政經理李立業：「可能他的病情有變化，或者家屬或病人不想，某些病情私家醫院認為其情況不太適合轉介，這是我們預計之內。」

多9名患者死亡，年齡70至108歲，全部都有長期病患，其中5人沒有打齊3針。