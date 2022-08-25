暴動襲痱滋警囚四年　建築工上訴被駁回　官：辯稱行使公民拘捕權不合理、為拗而拗

【有線新聞】2019年6月警總被包圍，一名建築工人涉嫌襲警令對方痱滋破裂，被裁定暴動等罪罪成判囚4年，他提出上訴被駁回。上訴庭指他襲警便是參與暴動，辯稱行使公民拘捕權並不合理。

28歲上訴人岑曉麟，被控2019年6月26日在警總外參與暴動，及襲擊便衣警員張金福，導致他身體受傷害，經審訊後罪成。他亦承認未有依期歸柙罪，前年9月被判監4年，現時已刑滿出獄，他不滿定罪提出上訴。

上訴人指張金福想打人、衝擊警總，對他動武是要自衛、防止罪行等。上訴庭在判詞指說法矛盾，當張金福想肆意攻擊示威者，為何跑向警總正門會是要衝擊警總，轉做示威者陣形，匪夷所思，現場已無多少守法意識可言，上訴人說出手是要行使公民拘捕權也格格不入。

判詞又指張金福一早已被識破身份，被挑釁追打，脫身期間只碰跌過一名女子，無其他武力抵抗，上訴人稱是自衛，甚至行使公民拘捕權等都是毫無根據，光為爭辯而爭辯、為拗而拗。

上訴人指一個行為被定兩罪，是不公平及不合比例，即暴動及普通襲擊罪，應該是交替控罪。上訴庭認為本案是同一案件被控數罪，不是同一罪行被懲罰兩次，質疑如果是交替控罪，辯方開審前為何沒有以控方欺壓為由，申請永久終止聆訊。加上當示威者開始追打張金福，這個非法集結就變成暴動，雖然上訴人出手襲擊是本案起端，但和是否干犯暴動沒有必然關係，襲擊罪成立未必就等如暴動罪會成立，上訴庭認為所有上訴理由都不成立，維持原判。