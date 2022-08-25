巴切萊特承諾爭取月底前發表《新疆人權報告》　數十國施壓促勿發表或及早發表

【有線新聞】聯合國人權高級事務專員 巴切萊特月底即將卸任，她承諾爭取卸任前發表《新疆人權報告》，又指中國及其他國家都有施壓，要求勿發表報告或及早發表，強調會按標準程序處理。

巴切萊特在最後一次記者會， 總結四年工作，承諾正嘗試在月底卸任前發表《新疆人權報告》。她承認近期受到中國等數十個國家施壓，要求勿發表報告。

巴切萊特：「我確實收到了來自許多國家的信，這就是為何說一直受到壓力來自那些想要發布或不發布的國家。

你無法想像有多少信件、會議要求發表，之後我收到約40國發信，我記不清數字和名字，要求不要發布。 」

巴切萊特強調會按標準程序處理，指已將調查結果告知中國。人權辦公室已收到大量意見，需要仔細審查。巴切萊特解釋一直遲遲未發表報告，是因為需要時間整合5月到訪新疆所接觸到的資訊。報告將深入研究嚴重侵犯維吾爾人和穆斯林等少數族群的人權行為。

巴切萊特：「 這些問題是很嚴重的， 當我在新疆會見中國高層及地方官員。我對侵犯人權行為表示關切，包括被機構任意拘留和虐待。」