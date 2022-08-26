醫管局指私院病床使用率低　何兆煒反指部分病人資料不齊　盧寵茂冀私院更主動幫忙

【有線新聞】公立醫院病床緊張，醫管局轉介病人到私家醫院治療，但使用率不理想。私家醫院聯會說，部分病人轉院資料不齊全，轉介私院過程太久。醫務衞生局局長盧寵茂希望私家醫院主動一點幫忙，形容「答案總比問題多」。

私家醫院早前騰出364張病床，接收情況穩定的公立醫院病人，政府說私院病床使用率只得約55.5%。私家醫院聯會主席何兆煒解釋，有部分病人經評估後不適合轉往私院，亦有病人不願意轉院。私家醫院聯會主席何兆煒：「可能有些病人是未經十分詳細的篩選，又或者是先提供轉院名單予私家醫院，看看他們是否接收，可能往後再問病人家屬是否願意轉院，私院有病床，當私家醫院能安排到病床後，家屬便說只差兩天便出院，不要大費周章了。」

何兆煒又說，有病人轉介過來都會盡量接收，但有時轉院資料根本不齊全。私家醫院聯會主席何兆煒：「有些過來私院後，兩天後又要醫管局某些地方做某些檢驗，又要找救護車又要再回去公院，病人又會鼓譟。」

醫務衞生局局長盧寵茂就說，13間私家醫院轉院病床使用率，有五間達60%以上，但有三間是一張床都沒動用，希望私家醫院主動一點幫幫忙。醫務衞生局局長盧寵茂：「如果我們以60（%）作為考試合格標準，我會說以結果為目標的話，現在13間醫院只有五間醫院合格。希望私營醫療機構盡一盡責任，在這時候明白轉院病人會有不同問題，但面對抗疫這重要題目，關乎市民健康、生命，我只會強調答案總比問題多。」

他又說，私家醫院的醫護大多曾在公立醫院受訓，應該明白人手有多短缺，希望他們能體恤公立醫院的同事。