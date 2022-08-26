元朗電纜橋大火報告｜火頭光管用足30年　中電指每年有檢查　解釋電纜沒防火塗層原因

【有線新聞】6月元朗電纜橋大火，中電調查報告說很大可能是橋上的橫樑光管先起火，火種再跌落電纜令火勢蔓延到整條橋。

中電在事故後兩個月完成調查，說沒有發現不正當行為，電力負荷及電力保護系統亦無事，炎熱天氣亦不是起火原因。而證據指向的起火源頭是擴業街電纜室4米以外其中一邊的橋廊，這裡嚴重損毀，承托電纜的支架完全倒塌。消防工程專家估計，是電纜橋天花的光管起火，火種焫到下面的通訊電纜再燒着其他高壓電纜，火勢蔓延令整條橋燒至斷裂。

電纜橋30年前已經啟用，中電說依足規格採購光管，那麼內裡的光管又是否用足30年？多久保養一次？中電在記者多次追問下才說會每年檢查，對上一次是去年11月，當時沒有發現問題。中電輸電及供電業務部高級總監張寶中：「雖然電纜橋內的設施有30年，但我們因為內裡的光管平時無人工作不會開著，所以它的實際運作時間其實這麼多年都很短。我們每年需要做保養，進去當然要開燈方面照明，離開時亦要關燈。（即是未曾更換過光管？）沒有換過。」

報告提到電路保險絲顯示光管正常通電，但起火時光管是否亮起？是否有人忘記關燈導致光管過熱起火？中華電力總裁蔣東強：「因為火警這麼猛烈，內裡的設備已經損壞，我們很難判斷光管狀態當時是怎樣。」

另一個疑問，是為何這些電纜這麼容易燃燒，沒有塗上防火塗層，橋上又沒有滅火系統，是否30年來都沒有更新標準。張寶中：「我們這條橋1992年啟用，當時亦按法規及相關標準去建設這條橋，亦得到政府的審批，當然我們剛才提到這個火警意外是非常罕見，在事故發生後我們亦第一時間審視其他四條電纜橋，為它們塗上防火塗層，加裝火警監察系統及滅火曬水系統，亦更換了一些光管。」

中電又說將來會在地底安裝永久電纜，視乎工程審批進度，預計需時一至兩年完成。