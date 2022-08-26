多名官員確診　盧寵茂：會加強公務員檢測　暫未考慮在家工作

【有線新聞】政務司副司長卓永興快速測試陽性，商務及經濟發展局局長丘應樺亦初步確診。

卓永興及丘應樺昨日仍有上班，兩人現時正在隔離，工作時有戴口罩及遵守防疫措施，最近亦無外遊。商經局副局長陳百里、政治助理李世華被列為密切接觸者要家居檢疫，快速檢測陰性。

近日多個官員先後確診，包括警務處處長蕭澤頤、入境處處長區嘉宏、廉政專員胡英明等。

醫務衞生局關注近日多名高官確診，會加強公務員檢測，暫時未考慮採取在家工作安排。醫務衞生局局長盧寵茂：「特別關注就是會否引起在一些特別重要政府部門大規模爆發，所以我們已經加強在政府總部同事的檢測。除了抗原測試，我們建議他們每星期兩次核酸測試，希望確保政府的大腦中樞不會在疫情下受嚴重爆發的影響。暫時政府未考慮所謂的在家工作安排，但視乎疫情變化如何，我們任何一個方案都會考慮。」