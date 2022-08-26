札波羅熱核電廠一度停電　澤連斯基：歐洲險陷核災　普京宣布擴軍至逾200萬人

【有線新聞】烏克蘭被俄軍進佔的札波羅熱核電廠一度停電，總統澤連斯基指，職員及時應變才避免輻射洩漏，批評俄羅斯將全歐洲置於核危機之中。俄羅斯總統普京宣布擴軍一成，目標增至逾200萬人。

烏克蘭東部城鎮恰普利涅火車站和周邊民居日前受到攻擊，到處是頹垣敗瓦，不少人的家園頓成廢墟。烏克蘭指責俄軍施襲，導致超過20名平民死亡，包括最少2名小童。俄方否認襲擊平民設施，聲稱目標是一列運送武器到頓巴斯地區的軍方火車，又稱擊殺了200名烏克蘭士兵。

而被俄軍控制的扎波羅熱核電廠周四一度停電，烏克蘭國家核能公司指，電力用於核電廠的冷卻和安全系統，是核電廠歷來首次斷電。總統澤連斯基指，停電是俄軍襲擊導致，若非職員緊急應變啟動後備發電機，後果將不堪設想，批評俄方將烏克蘭以至全歐洲置於核災難的危機之中。俄方再次反駁，指烏克蘭士兵挑釁，引起火警和短路導致。

俄烏連月來在核電廠附近交火，互相指責對方向核電廠攻擊，核危機一觸即發。國際原子能機構總幹事格羅西指，可望在日內派員前往當地，視察核電廠的情況。

戰事已持續超過半年，未有完結跡象。俄羅斯總統普京簽署新的擴軍命令，增加參謀、軍官、士兵及相關國防人員等13.7萬人，俄軍規模將逾200萬，當中超過一半屬於作戰人員，分析認為顯示普京有意與烏克蘭打持久戰。