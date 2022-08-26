MIRROR演唱會｜據悉康文署、機電署等被查有否疏忽　調查小組索取文件須獲律政司批准

【有線新聞】MIRROR演唱會事故，政府調查意外工作小組成員說部分文件在警方手上、無法查閱。據了解，警方要得到律政司批准才能將文件交給小組，出事的螢幕實際重500公斤，主辦方向康文署申報是500磅，警方掌握的文件又怎樣寫？

保安局局長鄧炳強：「警方全力調查中，由於我們不排除未來的調查，可能有一些檢控情況出現，很多細節不方便在此討論。」

小組成員、工程師學會代表司徒家成早前就說螢幕的文件在警方手上，他無法查閱確認。據了解小組的成員，警方都要調查，例如康文署、機電署及勞工處等有否疏忽，如果小組向警方索取文件必須得到律政司批准。不過小組仍然可自行向主辦方及各個承辦商索取資料。

消息又指，現時只欠意外時在台上的MIRROR成員呂爵安及盧瀚霆未錄取口供，警方下一步會將口供及政府化驗所的化驗結果整合成報告。