東南亞騙案｜再多6人返港、17人仍困緬柬　鄧炳強回應人口販賣修例：香港非中轉站

【有線新聞】再多至少六名被誘騙到東南亞國家工作的港人安全回到香港，仍有17人的人身自由受限，香港現時沒有強迫勞動的人口販運罪，保安局局長鄧炳強說，有足夠法例處理人口販賣罪行。

再有向港府求助的港人乘飛機由泰國返抵香港，在入境處人員陪同下到機場專用櫃位辦理入境手續。保安局說，至今收到41宗「賣豬仔」的求助，24人確認安全，大部分已經回港，17人仍在緬甸、柬埔寨人身自由受限制，警方會與國際刑警合作盡力營救。

香港至今有七人涉嫌串謀詐騙被捕，包括兩名相信是集團在港的骨幹成員，有學者認為，罪行未能反映嚴重性，提出要訂立針對強迫勞動的人口販賣罪。保安局局長鄧炳強：「其實香港從來不是販運人口的出發地、中轉地以及終點地，我們現時有50幾條罪行分別散布在不同的法例裏面，針對與販賣人口相關的法例，其實法例是足夠的。」

他說有機制識別非法入境者、性工作者等是否被販賣人口，過去兩年識別約14,600次，只找到四名受害者，形容數字非常非常低。

至於上半年罪案與去年同期相若，行劫、爆竊、強姦、傷人案等是1977年以來最低，不過詐騙案多了3,600多宗、升幅超過四成，主要涉及網上購物、電話、投資及求職騙案。