元朗電纜橋大火｜起火半小時始知悉　花逾七小時復電　中電：後備電源本已壞、通訊纜燒毁

【有線新聞】火警導致17.5萬戶停電，用了最少七小時才恢復大部分供電。中電解釋有後備電源本身壞掉，亦有通訊纜被燒毁，要人手操作取代遙控供電。

事發當天傍晚約6時半，電纜橋已開始冒煙，調查報告指中電於約半小時後收到市民電話才知悉事故，約40分鐘後才收到警報，當時火勢已沿電纜橋蔓延開去。中電輸電及供電業務部高級總監張寶中：「警方向市民了解，他們在6時半發現橋冒煙，但當時他們沒有報警，亦沒有通知中電。」中華電力總裁蔣東強：「電纜並非起火原因，亦正因如此，當火警發生後影響了電纜，我們電纜的監察系統才發現影響，然後我們收到警報。」

電纜橋起火後一發不可收拾，多組電纜燒至損毁，元朗、天水圍及屯門區大停電，中電指兩個後備電源，一個本身已經受損，餘下一個後備電源可供電，最快都要用七小時才恢復供電予大部分住戶。蔣東強：「供電系統的通訊電纜受損，系統控制中心無法監控到實時電網的實際狀況是如何，亦無法透過遙控方式恢復供電，於是我們立即調動大概150位工程人員到不同供電點檢查，透過人手操作作出評估及復電。」

中電會向受大停電影響的超過17萬戶每戶派100元心意券，讓他們在區內消費，至於會否提供電費補貼，中電無正面回應，只是多次重申意外罕見，感謝客戶體諒。