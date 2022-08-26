增7,835宗確診　周日起赴宴會須快測陰性　盧寵茂：若疫情惡化不排除收緊防疫措施

【有線新聞】本港新增7,835宗確診，7,665宗屬本地感染，多7人離世。政府收緊防疫措施，周日起進入宴會處所人士必須提供24小時內快測陰性證明，所有表列處所員工每三日要做一次快速測試。醫務衞生局局長盧寵茂說，不排除再收緊社交距離措施。

確診數字連續11日破5,000，政府再度收緊防疫措施，周日起所有表列處所包括食肆員工要每三日要做一次快速測試，而出席宴會的人士要持有24小時內快速測試陰性證明。醫務衞生局局長盧寵茂：「出席宴會人士進入處所前48小時內，有核酸檢測結果的話，而檢測是陰性，這檢測結果可替代進行了的快速抗原測試的要求，宴會這個定義是有的，就是八個人以上，即是超過兩枱，是同一個目標到餐飲處所進餐的話這就是一個宴會不一定要大排筵席。如果他真的事先沒有做（快測），其實他可以到宴會場所當場補做都可。」

除了檢測安排，政府亦收緊居家隔離的指引，若同住家人中有長者、長期病患或嬰幼兒等高風險人士，或未有合適居家環境確診者必須送往社區隔離設施。

另外，70歲以上、未打針或只打了一針的確診長者，亦必須前往專為長者設立的隔離設施。醫務衞生局局長盧寵茂：「其中我們特別關注的是一些長者，因為我們的數字顯示，這些70歲以上的人士如果只是接種一劑或以下的疫苗，他染疫後的死亡率最少是5%、最高達16%，如果有需要的時候執法部門是會採取行動。」

政府會增加更多強檢、加強抽查大廈，向無遵從指令人士發出強檢令或罰款，另外會增加院舍的檢測支援。盧寵茂說，不排除短時間內確診數字會上升至每日一萬宗，可能會再收緊社交距離措施，呼籲全港市民多做快測。

新增確診方面，67間學校呈報116宗個案，何文田史丹福美國國際學校13個班級有個案，至今22名學生及2名老師染疫，要全校停課一星期。另外有7間學校、共8班要停課。

屯門醫院內科及老人科康復病房一名男病人星期日檢測陽性，篩查後發現同一病房多5人染疫，病房暫停接收新症。多7人離世，全部是男性，介乎79至95歲、有長期病患。醫管局認為其中3人死因與新型肺炎未必有關。