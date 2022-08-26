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2022年08月26日
兩岸國際
新聞資訊
美國國會月內第三度有議員代表團訪台
【有線新聞】美國共和黨參議員布萊克本
率團到訪台灣，與蔡英文會面，是今個月第三度有美國議員訪台。中方指再次證明美方不想見到台海穩定，警告會堅決採取反制措施。
蔡英文在總統府接見到訪的
美國共和黨籍參議員布萊克本，說期待與美國和其他理念相近的國家，捍衛印太地區和平穩定。
布萊克本認為美台都熱愛民主自由，
強調熱愛自由的國家都應繼續支持台灣。
訪問團在台灣期間，還會出席外交部長吳釗燮的款宴，討論台美安全和經貿關係等議題。
布萊克本前一晚深夜到埗，
台方官員到機場迎接。布萊克本說要向北京發出訊息，不會接受霸凌，美國堅定不移捍衛全球自由。
今次是今個月內
第三度有美國國會議員訪台。
連同眾議院議長佩洛西和參議員馬基，加上日前訪台的印第安納州州長，都有與蔡英文見面。
中國駐美大使館指布萊克本訪台，再次證明美方不想見到台海穩定，挑起衝突和干涉中國內政，警告會堅決採取反制措施，應對美方挑釁。
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