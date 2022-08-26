美國國會月內第三度有議員代表團訪台

【有線新聞】美國共和黨參議員布萊克本 率團到訪台灣，與蔡英文會面，是今個月第三度有美國議員訪台。中方指再次證明美方不想見到台海穩定，警告會堅決採取反制措施。

蔡英文在總統府接見到訪的 美國共和黨籍參議員布萊克本，說期待與美國和其他理念相近的國家，捍衛印太地區和平穩定。

布萊克本認為美台都熱愛民主自由， 強調熱愛自由的國家都應繼續支持台灣。 訪問團在台灣期間，還會出席外交部長吳釗燮的款宴，討論台美安全和經貿關係等議題。