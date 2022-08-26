孔繁毅：拘泥確診數字再沒意思　入院多因觸發長期病　盧寵茂：數字反映醫療系統壓力

【有線新聞】政府專家顧問孔繁毅指，雖然確診持續上升，但死亡與重症比率偏低，認為毋須太擔心，再著眼於確診數字沒意思，亦不須再收緊防疫措施。

疫情升升跌跌，病毒即時繁殖率本月4日曾低於1，但之後回升至上周一升到1.44，政府估計確診數字有機會突破五位數。政府專家顧問孔繁毅指，感染人數增加與市民的抗體下跌有關，但現時重症不算多毋須太擔心，又指再拘泥於確診數字高低沒有意思。政府專家顧問孔繁毅：「入院的人數的確多了，但很多都不是如第五波般因Omicron引致的肺炎，你見到有很多都如流感般，觸發長者們的長期病患，變相與第五波的情況十分不相同。」

政府本月13日將入境檢疫放寬到3+4，三日後確診數字開始反覆上升。孔繁毅認為兩者沒有太大關係，不單止毋須收緊3+4，甚至進取一點再放寬也可。政府專家顧問孔繁毅：「輸入的人士可能在8,000宗確診中，只是佔200宗左右，亦沒有新的變種病毒出現，可以再優化到以核酸檢測及黃碼去完全取代，毋須再做任何酒店及家居隔離。」

孔繁毅說，針對Omicron的疫苗最快年底才有，認為現時最重要是提高六個月大至三歲嬰幼兒的接種率，長者亦要盡快接種第三針及流感疫苗。

醫務衞生局局長盧寵茂說，確診數字是重要指標能反映醫療系統承受的壓力，會繼續每日公布。醫務衞生局局長盧寵茂：「因為疫情整體在社會的數字上升，毫無疑問會影響到我們的重點人群感染，大家都看到，雖然我們指很多屬輕症，但確實在社會中，我們仍然有很多重點人群未接種疫苗，他們感染後會有嚴重風險。」