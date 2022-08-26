田總：11月渣馬舉辦機會為「五五波」

【有線新聞】政府早前要求本地體育賽事收緊參與人數，田徑總會表示，原定11月舉辦的香港馬拉松，能舉辦的機會是「五五波」。

兩項本地賽事，維港泳及香港十公里錦標賽，早前突然接獲政府通知，要將參與人數收緊到500人。規模更大的香港馬拉松去年十月復辦，今年十一月可否繼續?

香港田徑總會主席關祺：「五十五十，個人是樂觀的，問題最關鍵是（參與）人數。希望政府早點告訴我們要求，再看能否做到，不要走回頭或突然更改。做不到便不能舉辦。如果限制人數到500人，我總不能封香港四分三路段，只有幾百人跑。大部分外國（賽事）已全面開放，沒有加插特別防疫要求，香港相對小心很多。」

去年馬拉松有一萬八千名額，他希望今年有所增加。田總正跟相關部門商討，目標是按原定計劃，今個月內公開報名。

今年內還有這些大型體育賽事，計劃在香港上演，但未知會否受影響。

如果因為防疫措施而煞停比賽，有立法會議員擔心，大型體育活動會被其他地區「搶走」。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛：「中東很多地方都很希望，將國際欖球賽在當地增設一站。我知道世界很多體育賽事願意來香港，但確實現時疫情措施有反覆，我希望政府有一套，穩定的疫情應對措施，讓他們放心，在香港辦大型活動是可行的。」

他促請政府增加透明度，向體育界解釋，訂立防疫政策的科學準則。