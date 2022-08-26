加州擬2035年起全面禁售燃油新車

【有線新聞】美國加州計劃2035年起全面禁售燃油新車，將會是全美國首個州禁售燃油車，期望2040年前減少一半汽車排放。

加州空氣資源局周四通過方案，到2035年全面禁止出售燃油新車，方案有待聯邦政府審批才生效。州長紐瑟姆早前指，期望加州成為全球首個地方只能銷售替代燃料新車。加州州長紐瑟姆：「我們除了在氣候和能源領導方面改變遊戲規則，在另一個範疇亦改變遊戲規則，汽車製造商正慶祝及樂於接受。」

根據方案，汽車銷售商2026年起要逐步落實目標，初期35%出售的私家車、多用途車和小型貨車必須是零排放的電動車或氫能車，比例逐年提高，直到2035年取締燃油新車的銷售。已出售的燃油車可繼續行駛，二手買賣亦不受限制，目標2040年前將汽車產生的排放減半。

不過大刀闊斧的方案亦帶來挑戰，加州現時只有大約八萬個公共電動車充電車位，當局估計到2030年，要大幅增加到120萬個，當中要投放逾十億美元。當局亦會向電動車買家提供現金回贈，並鼓勵車廠提供折扣予低收入買家，業界表示歡迎。加州零售汽車集團主席多桑奇：「電動車通常比較昂貴，我們肯定不希望把低收入買家，拒之門外。」

加州是美國人口最多州份，佔全國汽車銷售一成，至少15個州亦表明支持禁售燃油新車的方案，可能陸續跟隨。