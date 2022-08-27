蔡若蓮︰若確診破萬或停全日面授課　否認派習講話單行本為灌輸意識形態

【有線新聞】 教育局局長蔡若蓮說，目前疫情仍然可控，開學時會維持半日面授安排，一旦確診宗數過萬，或會暫停中學全日面授。

還有不足一星期便開學，幾乎每天都有學校爆發要停課。教育局局長蔡若蓮在本台節目《有理有得傾》指，開學半日面授的安排暫時不會變，但現時中學九成或以上學生、打齊兩針可全日面授的做法就有變數。

教育局局長蔡若蓮：「全日（面授課）我們認為目前都是可控的情況，當然如果去到過萬宗（確診）或者有新的變種病毒等，我們都要密切留意情況，必要時可能有需要停止全日（面授課）安排。（會否要求學生打足三針、達到某個百分比？）暫時沒有計劃。」

如果確診真的突破五位數，不止全日面授，學生除口罩打球等活動都可能叫停，吹奏樂器就要坐遠一些。

疫情不止影響本地生，跨境生這兩年多未能來港上學，部分學生雖然留著香港學位，但已在內地另覓學校上課，蔡若蓮說不理想，但暫時未能安排他們每日往返香港上學。

蔡若蓮：「就算密封式、點對點，他回到學校都會接觸其他同學，回到內地家中又會接觸家人。未能有一個可確保同學安全或防疫上可阻擋漏洞。（9月開學時，這些學生是否照計算學額？）如果疫情受控，隨時回來上學，不是故意霸學位，估計通關後家長最後做決定，究竟來還是不來，數人頭時就會有變化。」

教育局早前向全港學校派發國家主席習近平講話單行本，蔡若蓮不認同要灌輸意識形態。

蔡若蓮：「習主席的講話不是意識形態，香港跟國家關係、一國兩制，主席在七一講話中清楚說這是不會變的制度，事關學生，為何教師不需要知道？（將來教師是否要到內地交流、培訓？是建議他們自己去，不是要求強制他們一定要到內地交流？）這都是培訓的一部分，對於新入職的教師，對國家的認識，如果從來未去過（內地），究竟如何講課？用文字、別人的二手資料來講，還是自己真的去看過、體驗過，我看不到為何要這麼抗拒。」