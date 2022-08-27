謝展寰稱正研簡化及縮短環評程序　指不會為建屋犠牲環境生態

【有線新聞】環諮會暫緩議決粉嶺高球建屋環評報告，環境及生態局局長謝展寰指，正討論簡化及縮短環評程序，但強調不會因為建屋犠牲環境及生態。

環諮會經過兩次會議，最後暫緩議決粉嶺高球場建屋的環評報告，委員同時要求政府補交資料，高球場中的9公頃土地暫時未開始發展。環境及生態局局長謝展寰說，會壓縮環評程序，在生態調查方面亦會提供更詳盡指引。謝展寰︰「環評程序有沒有方法可以做得更快呢？但不是說為了建屋就要犧牲保育及環境，這方面一定不會，我們希望透過簡化一些做法、標準化一些做法，因為實際上環評已經有超過20年以上，有很多經驗，透過標準化將時間可以壓縮，而不需要犧牲環評研究水平。」

政府早前指或者要發展郊野公園邊陲用地建屋，被外界質疑是「試水溫」，謝展寰指政府會謹慎考慮。謝展寰︰「所有選擇及可行的方式政府都不會放棄的，所有選擇政府都會考慮，但當中存在優次。特首李家超早前也說過，現時先將優次先放在探討一萬多公頃的綠化地帶。」

謝展寰又指現在的保育方式較被動，會以「積極保育」的方式重劃濕地緩衝區及修復部分濕地，現時正準備聘請專家，預計明年底完成新的濕地研究。