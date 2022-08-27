俄羅斯超級足球聯賽　索契4:1希姆基

【有線新聞】俄羅斯超級足球聯賽，索契主場4比1擊敗希姆基。

馬加索夫在禁區，被菲連的手肘打中。球證判12碼，白衫的索契對希姆基，由這一個犯規開始。

額角受傷的馬加索夫，需要包紮才能繼續披甲。隊長諾保亞擔當劊子手射入，11分鐘，第一個入球出現。

負傷上陣的馬加索夫，流著血也要搶入球，禁區內起腳射中柱。再換球衣，繼續努力。

完半場前。美卡迪斯和馬加索夫，先後在禁區倒地。球證收到視像助理裁判指示，要求翻看重播。鏡頭捕捉著希姆基的伊度禾，是有理說不清嗎？

VAR找答案，這位尼日利亞守衛犯手球，索契得到另一個12碼。再由諾保亞操刀，貢獻今場第二球，個人今季俄超累積6個入球。

上半場補時，一補就是7分鐘，索契的最後一擊，攻勢變入球，建功的是美卡迪斯。

半場領先三球，索契換邊後13分鐘，雖然有馬斯真連洛夫擺烏龍，把球撞入自己龍門，但依然掌控形勢。

沙維利在禁區被卡美舒夫踢跌，球證得到VAR協助，判今場的第三個12碼。同樣是諾保亞主射，不同的是，這一次，這位厄瓜多爾中場射中龍門框，錯過演一次帽子戲法的機會。

但球隊打勝仗最重要，沙維利最後4分鐘，將最終的比分改寫成4比1。

索契升上第4，希姆基排第9。