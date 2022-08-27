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美國司法部公開文件指相信特朗普管有高度機密文件
【有線新聞】美國司法部公開文件，解釋月初搜查前總統特朗普海湖莊園寓所的理據，指有理由相信特朗普非法管有高度機密文件，亦相信會找到涉嫌妨礙司法公正的證據。
美國聯邦調查局月初到前總統特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園搜查，特朗普當時形容寓所是被「佔據」，又指探員強行打開他的夾萬，一再質疑搜查是有政治動機。
司法部周五公開文件解釋搜查理據，透露年初在海湖莊園檢走的15箱文件中，有184份機密檔案，當中25份更列為高度機密，涉及情報收集等國家安全資料。
聯邦調查局認為有理由相信特朗普仍非法管有機密文件，亦相信搜查會找到涉嫌妨礙司法公正的證據，因而向法院申請搜查令。
公開的38頁聯邦調查局文件有多處被塗黑，當局稱是要保護證人私隱。美國傳媒指出在未有塗黑的部分見到有關機密文件的解釋，但妨礙司法公正的說法則未有任何細節公開，可見當局不願向外透露調查方向。
總統拜登說案件交由司法部處理，自己不清楚亦不想知道細節，他指總統不一定不可以帶走機密文件，但之後必須交回。
拜登：「視乎情況，舉例說，我家有保安周全的密室，我會帶總統每日簡報回家並鎖好，我有隨行軍方人員，閱讀後會上鎖，交回給軍方保管。」