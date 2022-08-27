美國司法部公開文件指相信特朗普管有高度機密文件

【有線新聞】美國司法部公開文件， 解釋月初搜查前總統特朗普海湖莊園寓所的理據，指有理由相信特朗普非法管有高度機密文件，亦相信會找到涉嫌妨礙司法公正的證據。

美國聯邦調查局月初到前總統特朗普 位於佛羅里達州的海湖莊園搜查，特朗普當時形容寓所是被「佔據」，又指探員強行打開他的夾萬，一再質疑搜查是有政治動機。

司法部周五公開文件解釋搜查理據，透露年初在海湖莊園檢走的15箱文件中，有184份機密檔案，當中25份更列為高度機密，涉及情報收集等國家安全資料。

聯邦調查局認為 有理由相信特朗普仍非法管有機密文件，亦相信搜查會找到涉嫌妨礙司法公正的證據，因而向法院申請搜查令。

公開的38頁聯邦調查局文件有多處被塗黑，當局稱是要保護證人私隱。美國傳媒指出在未有塗黑的部分見到有關機密文件的解釋，但妨礙司法公正的說法則未有任何細節公開，可見當局不願向外透露調查方向。

總統拜登說案件交由司法部處理，自己不清楚亦不想知道細節，他指總統不一定不可以帶走機密文件，但之後必須交回。