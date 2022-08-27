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俄國每日燒掉千萬美元天然氣 報道指或與天然氣賣不出有關
【有線新聞】歐洲天然氣價上升之際，俄羅斯天然氣公司旗下廠房被發現這兩個月，每日焚燒約值1000萬美元的天然氣。報道指可能是技術問題，或與天然氣賣不出有關。
俄羅斯境內靠近芬蘭邊境的波爾托瓦亞液化天然氣廠，同時鄰近輸氣往德國的「北溪1號」管道一個加壓站，自6月起冒出熊熊火焰。
挪威一間能源研究公司估算，天然氣廠每日約燒掉434萬立方米天然氣，估計約值1000萬美元。如果持續一年會燒掉16億立方米，相當於歐盟0.5%的天然氣需求。
這間新工廠預定今年稍後運作，燃燒天然氣是常規安全測試的一部分。但分析員認為持續燒這麼久和這麼大規模，非常罕見，有可能出了問題。
報道指俄羅斯天然氣公司，可能打算在工廠製造液化天然氣，但處理過程出現問題，安全做法就是將天然氣燒光。
俄羅斯7月以技術理由，大幅削減對歐洲供氣。有專家認為這些天然氣原先是賣給德國。德國駐英國大使貝格爾表示，俄羅斯找不到買家，所以要燒掉天然氣，反映歐洲減少依賴俄羅斯能源，起到作用。
因應能源供應緊張，歐洲天然氣期貨價格近期再急升，每千立方米突破3500美元。
俄羅斯大量焚燒天然氣，科學家擔心會加劇氣候暖化，估計這個天然氣廠每日釋放9000噸二氧化碳，相當於1100多個美國家庭一整年的排放量。焚燒過程中產生的懸浮粒子，亦可能飄到北極、加速冰層融化。