俄國每日燒掉千萬美元天然氣　報道指或與天然氣賣不出有關

【有線新聞】歐洲天然氣價上升之際， 俄羅斯天然氣公司旗下廠房被發現這兩個月，每日焚燒約值1000萬美元的天然氣。報道指可能是技術問題，或與天然氣賣不出有關。

俄羅斯境內靠近芬蘭邊境的波爾托瓦亞液化天然氣廠，同時鄰近輸氣往德國的「北溪1號」管道一個加壓站，自6月起冒出熊熊火焰。