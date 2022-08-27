增8,457宗確診　17個月大染疫男嬰現嘶哮症　昨曾打科興　當局稱與病情無關

【有線新聞】本港新增8,457宗確診，8,225宗屬本地感染，多四人離世。兩名男童情況嚴重要在深切治療部留醫，其中一名17個月大男嬰，確診同日接種了一針科興疫苗，醫管局說與病情無關。

該名情況嚴重的17個月大男嬰星期五發燒、四肢抽搐、短暫呼吸停頓，送往仁濟醫院急症室，其後轉送瑪嘉烈兒童深切治療部，他核酸檢測陽性、CT值23.6，並出現嘶哮症。男嬰同日打了一針科興，醫管局說專家評估後相信症狀與疫苗無關。醫管局總行政經理劉家獻：「兒科傳染病專家及港大的劉宇隆教授看過個案後，一致認為病人應該在打針前有感染，昨日下午才接種，晚上就發燒及抽筋，明顯是病毒引致，加上嘶吼症與疫苗無關。」

另一名10歲男童星期一發高燒及快測陽性，到星期四晚呼吸困難，同樣在瑪嘉烈醫院，兒童深切治療部留醫、情況嚴重。

另外再多五間院舍有個案，兩間學校個別班級要停課一星期，包括基督教香港信義會靈工幼兒學校N1班，及西貢比華利中英文幼稚園PGSA AM班。

而BA.4或.5變異病毒株的佔比上升至48.6%。衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「大部分也是BA.5個案，這是預期之內，BA.5的傳播力高，比其他變異病毒株高，上升幅度有機會較快。」

單日新增357名病人留醫，早前重啓的亞博隔離設施，醫管局指現時已接收150名病人，將會繼續增加床位，公立醫院接收新冠病人的病床數亦會逐步增加至5,000張。