李家超出席施政報告地區諮詢　有市民關注專上教育學費貴

【有線新聞】行政長官李家超舉行第二場施政報告地區諮詢會，有市民關注專上教育課程學費太貴。

劉先生：「我便是活生生的例子，目前欠政府20多萬元學債，很多計劃的打算要押後，希望（李）家超特首，有些破格思維協助我們。」

行政長官李家超：「香港的教育工作是做得好，提及學債問題，我們回去會細心考慮一下。」

蕭先生：「香港有很多舊樓衛生環境，樓宇設施都是日久失修、比較差，需要我們快速重建，我建議將四層以下和樓齡50年以上（樓宇），強拍門檻降至65%。」

行政長官李家超：「舊區重建我絕對同意，亦曾提及門檻問題，這方面是應該積極考慮，亦希望在施政報告中給大家一個較為實際、清晰交代。」

諮詢會在南區官立小學舉行，主辦單位指過百名出席人士來自基層、中產等不同背景，除了李家超外，政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波等官員亦有出席。