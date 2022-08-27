稱確診急升增公院壓力　李家超斥私院龜速收症不能接受　強調堅持精準抗疫

【有線新聞】行政長官李家超說，確診數字急升增加公營醫療系統負荷，批評私家醫院龜速接收公院患者是不能接受，又指會堅持精準抗疫，於最大空間下予市民進行社交活動。

目前還有約四成私院病床空置，未接收轉院病人。李家超說，私家醫院佔用了土地、人才及物資，在協助香港抗疫上都有角色，促請他們積極些接收病人。行政長官李家超：「如果有任何要克服，包括行政、程序方面事情要盡快處理好，如果Omicron（病毒）以海嘯速度襲擊我們，而我們公營醫院將病床，轉介去私營醫院的速度是龜速根本社會不能接受，我也不能接受。」

單日確診數字近日徘徊在8,000宗，李家超說長者及幼童屬於高風險，他們的疫苗接種率不理想，要維持「精準抗疫」政策，目標降低病毒即時繁殖率至低於一，令長幼的感染風險減低，亦確保醫療系統不會爆煲。行政長官李家超：「如果能做得好，我會盡量希望社會可以有最大空間去進行民生、社會活動甚至經濟活動等，大家努力，希望（確診）數字下降，從而不需要做目前以外的措施。」

李家超又說，下星期到訪內地會與相關部門商討通關，尋求雙方同意的方案，減少香港人回內地的不便。