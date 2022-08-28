陳國基倡北上「逆隔離」　先在港隔離再直送內地　譚耀宗料名額有望倍增

【有線新聞】政務司司長陳國基說，內地對北上「逆隔離」提議反應非常正面，旅客在香港隔離完成後直送內地。全國人大常委譚耀宗建議「方艙醫院」改作旅客隔離設施，北上名額有望增加至少一倍。

疫情未壓低，與內地正常通關仍然無期，受制於內地隔離酒店房間不足，每日只有2,000個名額北上，陳國基向內地提出建議，陳國基：「我們提議可否『逆隔離』，在香港隔離了，接著再回去，希望能達致香港人回內地的目標，或者將名額盡快增加。我們不斷思考，其實內地反應非常正面，希望很快每件事有突破。」

要實行「逆隔離」，全國人大常委譚耀宗說，可以用空置了的社區治療設施「方艙醫院」，讓旅客北上前隔離，譚耀宗：「租金應該不用了，主要是吃飯、服務。如果香港『方艙醫院』名額是充裕的，但可能內地亦有安排，一下子太多人，可能他們都未必可以。（現在2,000個名額）（有沒有機會4,000個？如果用了方艙）我不想胡亂猜測，可能不只呢？現在香港有些酒店都緊張的，兩者都可以考慮。或者可以讓申請者可以選擇。」

譚耀宗說，實施「逆隔離」之後，閉環管理的旅客過關時，會與其他旅客分開，內地可以派人到港監察過程。