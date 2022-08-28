劇團斥資搭舞台長期公演專攻本地觀眾　西九望成音樂劇之都：靠開關與外地觀眾連接

【有線新聞】美國百老匯、英國倫敦西區以長壽音樂劇聞名，不少旅客都會專程去看劇。香港近月亦有音樂劇打算長期公演，不過仍要跨過場地、客源等難關。

演員們又唱又跳，講出DSE學生的心聲，接下來每星期演六場，公演一年，合共超過300場。劇團標榜自己是全港第一套長壽音樂劇，音樂劇導演陳恩碩：「大家有時候吃完飯，除了考慮看電影、回家看電視之外，他們還可以多了一個長期娛樂選項，就是看一個音樂劇。我是被人潑了七年冷水，在這個夢想上。」

為了圓夢，劇團租了葵興商廈的地舖，搭建一個小劇院容納百餘個觀眾，陳恩碩：「政府場地最長只可以租用一至兩個星期，一定要有自己的劇院，才可以萌生自己的長壽節目。我自己有向銀行借貸，借了幾百萬元，實際數字我不說了。」除了自己借錢，劇團還要找贊助，合共投資了過千萬用來租一個商廈地舖、搭建舞台及支薪給30位台前幕後。

戲曲中心下月亦都有一套音樂劇公演16場。音樂劇演員鄭君熾：「一至兩個月時間，每天準備，但我們可能只會演出一個周末。其實我們很希望有一個機會，在一套演期長的作品裏面不斷打磨自己，令作品更好。其實我們已經落後了很多年，要知道我們香港的音樂劇要比任何一個亞洲地區都早開始。」

西九說兩年後演藝綜合劇場落成，希望音樂劇再公演30多場。西九文化區表演藝術行政總監譚兆民：「香港本身觀眾對看演出的心很強，我們有一定很強的『鐡盤』。香港要成為音樂劇之都，其實很依賴開關之後，與大灣區及國際觀眾有個連接。」鄭君熾：「其實我們未必需要成為第二個百老匯、二個倫敦西區，但我覺得我們仍然有這樣的能力、有這樣的專業去追回我們失去了的時間。」