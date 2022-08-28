一歲男嬰打科興同日確診　楊何蓓茵重申與疫苗無關　有家長開學前帶子女打第三針

【有線新聞】一名感染新型肺炎的17個月大男嬰情況嚴重，他確診當日接種了科興疫苗。公務員事務局局長楊何蓓茵說，專家已確認病情與疫苗無關，希望家長不要被嚇倒。有家長趁開學前帶同子女接種第三針。

快將開學，在彩雲社區中心的接種日，有家長帶同小朋友來打科興疫苗，沈女士：「你害怕嗎？（不怕）為甚麼你哭呢？我們打了兩針，小朋友打第三針，打算降低重症率，接種後感染沒那麼嚴重。」

這位媽媽來打第四針，兩個小朋友亦都打到第三針，馬太：「一個三歲半，哥哥差不多六歲。就快開學了，打針安全些。」

張女士：「都有點害怕，發燒抽搐之類。即將上學，打針後才可以參加活動。」

Raymond：「體育課、要脫口罩那些活動。」

日前一名染疫的17個月大男嬰情況嚴重，他確診當日曾接種科興疫苗。到場視察的公務員事務局局長楊何蓓茵說，兒科專家已經確認病情跟疫苗無關。楊何蓓茵：「應該是早前已感染了病毒。我在此呼籲家長不要被這個案嚇倒。心情是沉重的，因為又有小童情況嚴重的個案，在此呼籲家長盡快帶幼兒接種疫苗，接種疫苗後，一旦染上都不會有重症。」

她說6個月至3歲幼童的接種率大約是一成，至於接種率多少才理想就沒有數字，會追求應打盡打。楊何蓓茵又說，到校接種疫苗的人數門檻已經降到10人，希望規模較小的幼稚園及幼兒中心都可以安排學童打針。