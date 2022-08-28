東南亞騙案｜柬媒：警破兩宗人口販賣案拘4人　救出40名中國、大馬人

【有線新聞】柬埔寨傳媒報道，警方周末破獲2宗人口販賣案，救出40名中國和馬來西亞人，並拘捕4名來自大陸、台灣及馬來西亞的涉案主管。

當地傳媒報道，西港警方上周五下午先突擊搜查西哈努克市一幢大樓，救出35名中國公民，初步調查他們都是非法入境柬埔寨。另外拘捕3名主管分別來自大陸和台灣，同日亦搜查市內一間公司，救出5名馬來西亞公民，再拘捕一名馬來西亞籍主管。

獲救馬來西亞人透露，他們在社交網站看到高薪招聘廣告，以為到柬埔寨擔任主管職位，月薪達1,800美元。

但抵埗後被送到西港才發現從事網絡詐騙工作，兩個月期間不停被轉賣，最終被賣到一間公司，沒收他們的護照和手機，並強迫簽署一年合約。他們要每日工作多達18小時，月薪只有約900美元，還被指工作不達標而扣減人工，提出離職則被公司要求支付逾2萬美元賠償，否則會被轉賣到緬甸，他們曾求助馬來西亞大使館。

西港警方透露，獲救的這40名外國人早前向內政部長韶肯Facebook求助，最終獲營救。柬埔寨政府指今年累計，破獲90多宗人口販運案，救出800多人，起訴約60名嫌犯。