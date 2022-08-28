赴八人聚餐今起須持快測陰性結果　酒樓安排即場檢測　擺酒新人批實施倉卒

【有線新聞】即日起8人以上去食肆吃飯，必須出示24小時內快測陰性證明，或者48小時內的陰性核酸檢測結果。有辦婚宴的新人批評措施公布兩天就實施太倉卒，難以通知賓客；有酒樓說，要額外安排人手檢查，形容有一定壓力。

在尖沙咀這間酒樓，多過8人一起來飲茶的食客，都要先做快測再拍照記錄。有侍應在門口檢查，沒有問題才掃瞄安心出行及疫苗通行證。

林先生一家二十多口趁周日來飲茶，事前都做了快速測試，茶客林先生：「麻煩一點，星期日就沒所謂。上班時間的話，變相要早點預備，因始終要等結果，都需時20分鐘。」

忘了做快測也不要緊，酒樓放了少量檢測包在門外，讓沒有做測試的客人買來即場做。他們要到露台這裏做，有結果才能入內。

負責人說，首日運作大致暢順，只得兩、三名客人要即場做，他說新措施對酒樓都有一定壓力，酒樓經理潘先生：「將監察的措施交了給飲食業，我們要安排人手去做這動作，變相工作或人手壓力大增，不知客人會否分開訂枱來逃避快測。」

受新安排影響的，還有要辦婚宴的新人，梁先生：「措施變得太快，我們未必能配合，主要是未必可能即時聯絡到他們（賓客），我們自己都有安排（檢測包），可能即時做快測。」

黎先生：「可能長者要寫下姓名、日期，有時未必能做足，3至4天的事便推出，比較急。」

政府說，會給予7日適應期，讓食肆負責人掌握要求及準備。

衞生防護中心表示，市民不應在食肆做快速測試，衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「我們建議應在家做快速測試，或沒有其他人看見的地方，因為你也要脫下口罩做快測，應該與其他人保持較遠距離。」

政務司司長陳國基說，要求出席宴會的食客快測是針對「過枱聊天」容易傳染，壓低疫情之後可以放寬，陳國基：「因為每逢兩枱以上又認識的，很多時（一定會過枱聊天）對，如果又吃飯、脫下口罩、走來走去，這個傳染機會最大，所以我們希望做到這點，希望市民能夠合作。之後能夠將確診數字壓低，防疫措施又可以慢慢再放寬。永遠防疫措施都是你盡量做到很多，將它變為兩人或四人吃飯，對防疫方面一定是有效，我們亦要平衡影響民生、社會。」