巴基斯坦洪災　逾千人死、三千萬人受災　當局指至少十七萬房屋受捐　籲國際援助

【有線新聞】巴基斯坦連月洪災，至今逾1,000人死亡，超過3,000萬人受災，總理謝里夫視察災區，並呼籲國際社會協助。

巴基斯坦西北部開伯爾普什圖省，周六暴雨令喀布爾河暴漲，支流一個主要水閘被冲毀，鄰近地區嚴重水浸，洪水淹浸甚至冲走房屋，下游近18萬人要逃離家園。

巴基斯坦雨季自6月起引發全國多地洪災，當局指至少17萬房屋受損，摧毀近150條橋樑。國家進入緊急狀態，軍方出動至少6,000名士兵協助疏散救援。

南部信德省亦是災區之一，總理謝里夫到當地視察，在直升機向災民空投物資，又到避難營地探望及慰問災民。謝里夫指今年洪災比2010年時更嚴重，呼籲國際社會伸出援手。繼聯合國和英、美等先後宣布撥款賑災，土耳其亦派人協助救援。