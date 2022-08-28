破9000確診　半數疑為BA.4/5變種　當局料數字會破萬　將加開遙距診症名額

【有線新聞】本港新增確診數字直逼一萬，多9,708宗，再創5個月以來新高，9,495宗屬本地感染、多10人離世。醫管局因應確診數字上升，加開遙距診症名額，同時暫停部分普通科門診及非緊急手術。

單日確診數字持續上升，最新多9,708人受感染，病毒基因排序顯示，約一半個案都是懷疑感染BA.4或BA.5變種病毒。當局預期單日數字會突破一萬宗，醫管局決定加開遙距診症名額到每天3,300個，醫管局總行政經理李立業：「如果真的有需要就再加大，你問我再加中會是多少，比較多需要是實體的指定診所，還是遙距診症？其實暫時來說發現（用量）未太穩定，但似乎由醫管局開始遙距診症後，反應是不錯，亦對市民幫助大，變相減輕指定診所壓力。」

集中資源照顧新型肺炎患者，其他非緊急服務就要縮減。星期一起6間普通科門診暫停服務；8間縮短診症時段，其中港島有4間診所受影響、九龍有2間、新界有8間。醫管局說，因為要全力抗疫，希望公眾理解，如果疫情繼續惡化，有需要進一步減少服務。

至於私家醫院接收公立醫院病人的病床用了237張、使用量升至65%，醫管局說，之前轉介得慢，只是溝通問題。李立業：「隨著時間，現時大家開始熟習，其實（使用量）是有所提升。我覺得大家目標一致，我覺得不該分究竟誰的問題較多。」

早前一度停止呼吸的17個月大確診男嬰，繼續在兒童深切治療部留醫，無再抽筋、但情況仍然嚴重。另一名10歲男童由嚴重轉為穩定，送返普通科病房，繼續要吸低濃度氧氣。