連續三年「冇火龍」　大坑轉放福利會供市民打卡　薄扶林村擬「閉門」舞火龍

【有線新聞】大坑和薄扶林村舞火龍，政府連續3年不准舉辦，兩個活動的主辦方都說失望，薄扶林村火龍會說考慮中秋節會封村舞火龍，不會走到村外巡遊。

「這些草我們要紮龍，紮好都要拜神，我們有1,700多公斤，一大半要丟棄。」

數月前預訂的「米仔草」，還有插在龍身的香、數十盞蓮花燈、雲燈，全部都要丟棄。因為大坑舞火龍政府不批准，主辦方派門票限制人流都不可以。

大坑舞火龍總指揮陳德輝：「浣紗街劃分了7個區，預早報名來取票才讓他進入，但都不可以。很多人打電話來，『又沒有了，舞龍是消除瘟疫的』，我們都感到無奈，都很失望，幾萬元加幾萬元合共十多萬元，好像草，給人也沒用。」

雖然不能舞火龍，但龍身已經紮好了一大半，唯有放在大坑坊眾福利會，中秋節前一天拜神後，讓市民來拍照留念。

同樣歷史悠久的薄扶林舞火龍，政府一樣不批准舉辦，主辦方說有折衷方法，薄扶林村火龍會總監蕭崑崙：「不會走去公眾地方，封鎖薄扶林村，只准火龍遊村，盡量不讓外人入來，只是辦這活動兩小時多已經完結，以前由7時舞火龍，去到華富村送龍落海12時、5個小時。百多年前因為有疫症，才有火龍出現，到今天疫症在香港已經存在3年，但3年火龍都要縮起、藏起，出不到來，一個天大諷刺。」蕭昆崙又說，委員會傾向先與政府配合，強調會遵守限聚令。