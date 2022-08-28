港超聯　理文2:1標準流浪　比賽末段爆衝突兩人被逐

【有線新聞】港超聯，理文2比1擊敗標準流浪。

黃衫理文的基華尼頓放直線，歡迎加維蘭從傑志加盟，不過梁興傑不歡迎他，出迎擋走射門。

理文前中後有多位新兵，包括艾華頓由東方轉投，擺大位貼柱入網，16分鐘先開紀錄。這位巴西前鋒幾分鐘後又有機會，但他窄位不射，中間兩人漏踢，後上基華尼頓省中隊友加維蘭，錯失拉開機會。

聯賽展開前理文到過泰國集訓，踢過亞協盃分組賽，入局快機會多，只差在未能把握。

流浪上半場尾段熱身夠、大打反擊，祖連奴左腳一燙，門將陳嘉豪未及回身，流浪41分鐘追成1比1。今季希望聯賽爭上前四，攻勢不多但相當有威脅，劉智樂笠射僅僅中楣。不用灰心，換邊後繼續爭取超前，祖連奴在兩個守衛夾擊下，邊跌邊射不中目標，他投訴被拉，球證未有表示。

攻勢回到理文上，開出短角球，艾華頓的「世界波」放入遠柱，理文80分鐘再度領先2比1。

新球季兩隊想有好開始，不過徐宏傑掃跌對手就不太理想，祖連奴向他背部打了一掌，再走上前有所動作。雙方球員找球證理論，最終徐宏傑收黃牌一張，祖連奴就直接領紅。兩隊都對判決很有意見，理文主帥陳曉明結果紅牌被逐，他非常不滿，邊走邊罵。

比賽在叫罵聲下完結，理文守住流浪最後一擊，維持2比1完場。