國民黨舉行全台會為年底選舉準備 朱立倫：「親美、友日、和陸」、須撥亂反正

【有線新聞】在台灣，國民黨舉行全代會，為年底地方選舉作準備。主席朱立倫指愛台灣便必須「親美、友日、和陸」，並要在2024年總統大選前撥亂反正。

主持在會上高叫口號：「台北市，蔣萬安；台北戰隊，領頭向前，拚台北。」

國民黨全代會為11月底的9合1選舉造勢，將派出22人參與縣市長選舉。黨主席朱立倫表示，這場選舉是國民黨最關鍵時刻，必須要撥亂反正，2024年才有機會重返執政，全代會的任務就是團結黨內和社會各界。

眾人再高喊：「國民黨加油。」朱立倫表示要爭取更多中間選民、年輕選民認同，又說國民黨路線是親美、友日，但同時重視兩岸關係，希望透過對話交流、降低兩岸敵意，又力挺黨副主席夏立言訪問大陸。他說：「我們冒著被民進黨不做事，只會抹紅、只會抹黑的風險，夏立言主席堅持去做對的事情。我知道會有不同意見，會有反彈，但國民黨就是要堅持做對的事情。」他致辭中未有提到九二共識

這次全代會發生插曲，未獲准出選的中央委員徐正文在現場起鬨，引起台北市黨代表不滿，互喊「你幹嗎？你推我幹嗎？」工作人員上前勸阻，但仍然有多人包圍他，場面混亂。其中一人揮拳將他打落地，眼鏡飛脫。