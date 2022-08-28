俄烏戰爭｜扎波羅熱核電廠續受襲　俄烏互指責　當局派碘片備核洩漏時使用

【有線新聞】烏克蘭扎波羅熱核電廠及周邊地區持續受攻擊，俄烏互相指責對方施襲，當局向附近居民派發碘片，以備發生核洩漏時使用。

扎波羅熱核電廠附近一間學校，遇襲後滿目瘡痍。當地的核危機日益嚴峻，烏克蘭指責俄軍炮彈落入與核電廠一河之隔，距離僅10公里的兩個城鎮。烏克蘭國有核能公司指，持續炮擊破壞核電廠設施，提高發生氫氣、放射性物質洩漏風險，更可能發生火災。當局派發碘片給附近居民，一旦發生核洩漏時服用。

有衛星圖片拍攝到核電廠一度冒出濃煙，佔據核電廠的俄方指控烏軍，一天內三度空襲，擊中存放核燃料的建築物屋頂，但強調輻射水平維持正常，烏克蘭總統澤連斯基希望國際原子能機構盡快視察核電廠。

東部地區持續戰況激烈，守軍宣稱擊退俄軍針對頓涅茨克重鎮巴赫穆特的攻擊。英國國防部分析，俄軍連日加強攻勢，防止烏軍部署反擊。

隨著烏克蘭恢復港口貨運，為緩和糧食出口人手短缺問題，當局放寬戰事初期禁止18至60歲男子離開國家法令，批准獲軍方認可船員離開烏克蘭，包括男性船員及實習學生。

《華爾街日報》報道，國際原子能機構準備下周初派代表視察。烏克蘭指責俄軍向留守員工施壓，在代表團到訪時，掩飾軍隊將廠房化為軍事基地。