鄭海泉離世｜滙豐首位華人大班　一度活躍政界、曾任港事顧問　李家超：對文化體育貢獻良多

【有線新聞】滙豐銀行前亞太區主席鄭海泉昨晚離世，終年74歲。鄭海泉有「鄭大班」之稱，一度活躍於政界，回歸前曾加入行政、立法兩局，亦做過港事顧問。

鄭海泉早在1978年入職滙豐，做過財務及經濟研究，最為人熟悉是在1987年一份報告，指股市有泡沫建議「沽貨」，令滙豐避過股災。時任恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭海泉：「科技股、藍籌股也好，最重要看公司經營如何，如果只靠前景，我覺得只可吸引一段時間。」經此一役，事業從此平步青雲。先在1995年，47歲就出任滙豐銀行總經理，並晉身集團董事會；2005年更升任亞太區主席，是滙豐首位華人大班。

時任香港上海滙豐銀行主席鄭海泉：「金融和其他經濟活動方面，我已有多年（經驗），也結交了很多朋友。」金融界舉足輕重的他，在政界亦有不少足跡，早在1991年入立法局。直至回歸前兩年更成為行政局議員，其間曾出任港事顧問，協助香港平穩過渡。鄭海泉：「即使中英不能在政制方面達成協議，在經濟合作方面，千萬不要把香港人當作棋子。」

雖然鄭海泉兒時曾患上「小兒麻痹症」，令他不良於行，但無阻他對運動的熱愛。在任恒生期間，就促成多項乒乓球的資助，更曾與港隊成員對戰。

行政長官李家超對鄭海泉逝世表示哀悼，向他家人致以深切慰問，讚揚鄭海泉是傑出銀行家，多年來推動本港銀行業發展，同時致力貢獻社會，對香港的文化體育、文物保護等多個領域貢獻良多。

恒生銀行前副董事長柯清輝指鄭海泉任職滙豐銀行亞太區主席期間，於香港和內地的人脈是協助滙豐於區內發展的主要因素。柯清輝：「於滙豐工作曾參與很多不同職位，曾任職（滙控亞太區）主席，對香港銀行業有一定貢獻，尤其是對滙豐，肯定在人脈交際方面做得十分出色。」