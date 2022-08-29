721查冊案｜蔡玉玲上訴開審　重申查冊部分有關道路使用　控方：調查目的是採訪

【有線新聞】港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲前年製作721元朗襲擊事件專題，兩項作虛假陳述查冊車牌罪成，她不服上訴，法官押後頒判詞。

蔡玉玲到高等法院出席聆訊，她前年製作《7.21誰主真相》報道時，兩度查閱同一個私家車車主個人資料，在申請「車輛登記細節證明書」剔選「與交通及運輸事宜有關」，裁判官認為採訪報道與運輸無關，裁定兩項虛假陳述罪成，罰款六千元，她不服上訴。

代表大律師說蔡玉玲調查721事件，發現有車輛載著武器，涉嫌協助犯罪，查冊的內容確是有關在道路行駛的車輛。又說原審裁判官一刀切否定傳媒報道，舉例說如果有車輛長期違泊、超速等，但警方不執法，記者經查冊發現車主是高官，如果不查冊便無從得知，這是傳媒監察政府的責任，質疑這情景下是否符合選項。

法官李運騰舉例如果發現有車輛載住武器，或者說如果有人被綁架上了一輛車，但途中車輛沒有違反任何交通規例，這樣可否查冊、查冊又是否與交通用途有關。上訴方說在合理情況下就有需要確認車主，重申蔡玉玲的整個報道查冊的部分是有關道路使用。

控方強調申請的最終目的是要與交通及運輸有關，被告調查的目的是採訪，並非條例預期公眾獲取資料的目的。