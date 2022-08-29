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14間普通科門診停開或減鐘 市民摸門釘批倉卒 醫管局籲年輕人協助長者
【有線新聞】因應疫情，即日起14間醫管局普通科門診要暫停服務或縮減服務時段，有覆診市民「摸門釘」，批評安排太倉卒。醫管局希望市民體諒，又呼籲年輕人協助長者。
在九龍城的李基紀念醫局，職員貼出告示，診所要暫停服務。有人想來看病，怎料摸門釘。
他打算與完成手術的太太來洗傷口，來到才知沒開門，鄭先生：「暫停又不提早跟人說，說停就停，很多人有需要有些公公、婆婆真的不太能走動，叫他們如何是好？」
呂女士：「不開門嗎？（是的。）因為我今天要取藥，拿血壓藥。何時才重開？（要去其他診所）要去其他？糟糕了，我一個人，又不知要去哪裏取藥。」
覆診的病人要去的診所如果暫停服務，他們要在同一日帶同覆診紙及身份證，去指定的藥物補充診所取藥。
醫管局轄下普通科門診，有6間要暫停服務、8間就要縮短診症時段。
醫管局說明白措施帶來不便，希望市民體諒，醫管局總行政經理劉家獻：「大家可以去網頁查看，哪間診所的服務何時有調整。假如是老人家，請家人幫幫忙，因可能老人家未必知道，或者他們不知道在哪裏找資料，希望年輕的幫助老人家，如果真的要覆診，替他看看他的診所有沒有診症時段受影響。」