西灣河開槍案｜熊仔餅周柏均、胡子鍵企圖搶槍等罪成　官：警拔槍合理

【有線新聞】2019年西灣河開槍案，中槍男學生周柏均與另一男子企圖搶槍及阻差辦公等罪罪成，還柙至10月10日判刑；法官指當時警員拔槍合理，被告撥槍是嘗試搶槍。

被告周柏均與胡子鍵到區域法院應訊，榮休主教陳日君亦有旁聽。2019年11月11日有人發起罷工、罷課，西灣河有示威者堵路，有警員到場，周柏均與胡子鍵被控故意阻撓警員，及企圖搶警槍，周柏均另被控企圖在羈押下逃脫。

法官裁決指，案發現場的人仇視警方，叫「有狗」、「不要放警員走」，警員應接不暇、人身安全受威脅，周柏均走向警員令他退無可退，拔槍合理。

辯方稱被告只是想搶走被箍頸的人，法官對此說法感到驚訝，事發時警員正當執法，認為周柏均用手撥槍，不單止不想槍指向他，而是嘗試搶槍，兩名被告根本不是想搶人；辯方又指周柏均中槍後，手部動作可能是要保護手肘，法官認為說法強詞奪理，周柏均繼續走向警員，如成功上前，警員或會失去佩槍、無法保護自己。

周柏均被制服後有接受記者提問，但對警方不瞅不睬，不認為他是神志不清、不知被羈押，法官指警員證供可信、毋可置疑，辯方要求證人逐一介紹案發每個動作，是吹毛求疵、不切實際，裁定兩人全部罪名成立。兩名被告不准保釋，還柙到10月10日判刑，待索取背景報告。