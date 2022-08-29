增8488宗確診、多4死　17月大童轉危殆須用呼吸機　快測呈報改抽樣核實

【有線新聞】本港新增8,488宗確診，8,252宗屬本地個案，多4人離世，較早前確診的17個月大男童，情況轉為危殆。衞生防護中心說確診數字增多，快速測試呈報個案，即日起不會全部以核酸檢測核實。

留醫瑪嘉烈兒童深切治療部的17個月大確診男童，星期日起昏睡多了，要插喉及用呼吸機保護氣道，情況轉為危殆，維生指數穩定，醫管局總行政經理劉家獻：「他曾經抽筋，抽筋時試過呼吸不順，甚至懷疑他曾停止呼吸，究竟會否有影響呢，這些也有很多原因。這個時刻最重要先保護小童，待他呼吸暢順。」

單日確診數字回落千多宗，有8,488宗，懷疑感染BA.5變種病毒比例再上升，去到46%，取代BA2.2成為主流病毒株。

衞生防護中心說確診數字增加，即日起快速測試呈報個案，不會全部多做一次核酸檢測核實，衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「快速檢測之後，核酸檢測假陽性比例現在很低，少過百分之一，現在配合化驗所檢測數量，暫時恢復以前一般抽樣核實，會監察假陽性比例，如果再增加，我們可能會增加（核酸）檢測數字。」

多七間學校有班級要停課一星期，上星期四已有班級停課的蔚思幼稚園，累計19名師生感染，要全校停課。