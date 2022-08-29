鄭海泉離世｜獲讚傑出銀行家、年輕人典範、華人之光　政商學界同感惋惜

【有線新聞】政商及學術界對鄭海泉離世深感惋惜，讚揚他是出色領袖，於多個領域貢獻良多，值得年輕一輩學習。

鄭海泉在過去數十年出任政商及學術界多個重要崗位，東亞銀行執行主席李國寶對於他離世深感惋惜，又讚揚他向上的工作態度，值得年輕一輩學習，李國寶：「他是很好的經濟分析員，他工作很成功。因為他不良於行，他的腳受傷，但一直努力向上，成為滙豐銀行（亞太區）主席。（對年輕人是否一個成功的典範？）是。」

曾與鄭海泉共事多年的柯清輝，也肯定他的人脈關係，柯清輝：「肯定在人脈交際方面做得十分出色，於滙豐工作曾參與很多不同職位，曾任職（滙控亞太區）主席，對香港銀行業有一定貢獻，尤其是對滙豐。」

長和主席李澤鉅，對獨立非執行董事鄭海泉離世深感哀痛，認為商界痛失英才，讚揚他對長和改組貢獻良多，實屬華人之光。

行政長官李家超亦向他家人致以深切慰問，讚揚是傑出銀行家，多年來推動銀行業發展，同時致力貢獻社會。

金管局前總裁、行政會議成員任志剛指，鄭海泉為香港的貨幣及金融發展貢獻良多，積極肩負社會責任，是銀行家的典範。

中大亦讚揚這位校友兼前校董會主席，對中大擴張及醫學院的貢獻。