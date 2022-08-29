空姐襲警罪成上訴得直　官指警長證供不符閉路電視、原審裁斷不穩妥

【有線新聞】2019年底一名空姐被截查時，被指涉嫌襲警罪成，她不服上訴，獲撤銷定罪及判刑，法官指警長證供跟閉路電視片段不相符，原審的裁斷不穩妥。

2019年11月29日，警方到九龍灣太平洋貿易中心蒐證，截查41歲上訴人韋秋盈，偵緝警署警長盧嘉昇指，被上訴人踢傷及咬傷，原審裁判官莫子聰前年裁定襲警罪成、判囚兩個月，她不服上訴。

法官在判詞指，不斷翻看閉路電視片段，警長捉着上訴人的手向前推，令兩人跌下，上訴人並沒有拉跌警長，倒地後亦沒有用「單車腳」踢他，與警長供詞不符，連帶警長供稱有表明警員身份等說法亦成疑，裁判官根據警長供詞裁斷不穩妥。

法官認為，上訴人乘電梯時手舞足蹈、情緒未平復是覺得驚慌，驚慌的表現方式人人不同，不同意裁判官認為她極不符合驚慌表現，又指警員沒有表明身份，亦從來沒有解釋她有何可疑，做法明顯不符法律要求，不屬正當執行職務。上訴人遭遇7、8名不知名男子截查，不難想像會驚慌氣憤，裁判官偏頗地裁斷上訴人不誠實可靠，極不公平。

裁判官對警長及上訴人的證供，在多項重要事項裁斷都不穩妥，上訴人是否出於自衛咬警長亦一樣，最後裁定空姐上訴得直，撤銷定罪及判刑。