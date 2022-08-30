美媒：美國擬向台出售過百枚導彈

【有線新聞】美國據報計劃向台灣出售軍備，包括過百枚反艦及空對空導彈，規模達11億美元。華府未有回應報道。對於解放軍飛機艦艇穿越台海中線，又有無人機飛近台灣外島，白宮表明不能接受。

台海局勢進一步緊張之際，有傳美國政府計劃尋求國會批准向台灣出售軍備，新聞網站Politico引述消息指，包括60枚魚叉反艦導彈 及100枚號稱最強短程空對空導彈的響尾蛇導彈，將供台灣的F-16戰機掛載使用，同時延長監視雷達合約。

報道指總值達11億美元的軍售案，尚在初步階段，預料國會參眾兩院的外交事務委員會將通過。北京一向反對美國對台售武，拜登政府7月中宣布上台以來第5次對台軍售，北京提出堅決反對並要求撤銷。

解放軍早前就美國眾議院議長佩洛西訪台加強施壓，在台灣周邊軍演，期間多架軍機艦艇跨越海峽中線。美國國家安全委員會發言人柯比認為北京是試圖建立新常態，美國不會接受。台灣外島近日多次發現無人機飛近，金門防衛指揮部指，周一再有1架民用無人機飛入金門獅嶼地區上空，在守軍射擊信號彈示警後離開。在北京，外交部形容中國的無人機到中國的領土上飛一飛，不值得大驚小怪。台方則反駁指不請自來謂之賊。